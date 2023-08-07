İbrahim Kutluay’ın oğlu dünya devine imza attı

İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Milli futbolcu Arda Güler, Ömer Kutluay'a tebrik mesajı yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İbrahim Kutluay, Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay’ın İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer olduğunu açıkladı.

İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’DEN TEBRİK MESAJI

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibin basketbol altyapısına transfer olan Ömer Kutluay’a tebrik mesajı gönderdi.

Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın 14 yaşındaki oğlunu “Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et” sözleriyle kutladı.

Ömer Kutluay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Desteğin için çok teşekkürler Arda abi. Madrid’de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. (AA/DHA)