Igor Kokoskov NBA yolcusu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov, NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sıkı takibinde… Başantrenör Jason Kidd’in yardımcıları arasında görmek istediği Igor Kokoshov’u, Dallas Mavericks’in yıldızı Luka Doncic’in de çok istediği belirtiliyor.

NBA yazarı Mike Stein’in haberine göre Igor Kokoshov konusunda önemli bir ilerleme kaydeden Dallas Mavericks, 49 yaşındaki antrenör ile anlaşma nokrasında geldi. NBA’de normalde antrenörler için Buyout (Çıkış için bonservis bedeli) ödemezken, Dallas Mavericks’in bu kez Fenerbahçe Beko’ya bir miktar ödeme yapacağı belirtildi.

Daha önce NBA’de Phoenix Suns’u çalıştırmıştı. Kokoshov, NBA takımları Los Angeles Clippers; Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings’de de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenmişti. Kokoskov, Zeljko Obradovic’in ayrılma kararı almasının ardından geçtiğimiz yılın temmuz ayında Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gerçekleşirse Slovenya A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı 2007’de Avrupa Şampiyonu yapan Kokoskov, o takımın yıldızı olan Doncic ile NBA’de yeniden buluşacak.