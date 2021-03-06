İki farklı karakter iki lider: Michael Jordan ve LeBron James

NBA’de Chicago Bulls ile efsane olan Michael Jordan, döneminin bir numarasıydı. Saha içinde hem inanılmaz yetenekli, saha dışında büyük bir liderdi. Kendisinden sonra gelen birçok isim, Jordan ile kıyaslandı. Bunlardan sonuncusu da LeBron James oldu. James de üstün yeteneklerini, liderliği ile birleştirdi. Jordan’ın aksine birçok takımda başarı kazandı.

İki efsaneyi kıyaslayan Insider dergisi, Jordan ve James’in karakter özelliklerindeki farkı ortaya koydu. Jordan, takım arkadaşları ile daha sert konuşan, hatta onları motive etmek için bazen aşağılayan bir tarz seçti. James ise, Jordan’ın tam aksine daha yapıcı, sevecen bir figür olarak karşımıza çıktı.

Chicago Bulls’ta 1995-1998 yılları arasında Jordan ile birlikte oynayan Steve Kerr, efsane basketbolcuyu “Sizinle sert bir dille konuşacağını bilirdiniz. Antrenmanlarda sizi aşağılayacağını, hatta küfür bile edebileceğini bilirdiniz. Onun takım arkadaşlarını motive etme şekli buydu. Bunun nedeni olarak da ‘Eğer antrenmanda aşağılanmaya dayanamıyorsanız, NBA play-off’larında stresle baş edemezsiniz’ diyerek açıklardı. Ve haklı çıkardı” şeklinde anlatıyor.

JAMES TAM TERSİ

Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve son olarak da Los Angeles Lakers takımlarıyla şampiyonluklar yaşamış olan LeBron James ise, Jordan’ın tam tersi bir karaktere sahip… Antrenmanlarda takım arkadaşlarını pozitif cümlelerle motive eden, daha sevecen bir dil kullanan James, akşam yemekleri düzenleyerek takım arkadaşlarını davet eden bir yapıya sahip…

Cleveland Cavaliers’ta LeBron James ile birlikte oynadığı yıllarda ESPN’e yaptığı açıklamada Richard Jefferson, yıldız basketbolcunun takım arkadaşlarına yaklaşımını açıklamıştı. Jefferson, James için “Bence çok iyi bir takım arkadaşı… O, takım arkadaşlarıyla ne kadar yakın olursa, onlardan saha içinde daha fazla verim alınacağını, daha fazla şey yapmalarını isteyebileceğini savunur. Bencil değildi. Başarının takım halinde geleceğini düşünürdü” şeklinde anlatmıştı.

Jefferson, James’in takım olmaya büyük önem verdiğini, bunun için de herkesin birbiriyle iyi ilişkiler içinde olması gerektiğine inandığını da sözlerine eklemişti.

İKİ FARKLI KARAKTER İKİ EFSANE

Sonuç olarak Michael Jordan ve LeBron James, farklı karakterlerde olmalarına rağmen, oynadıkları takımları zaferlere taşımış iki büyük lider… Jordan anlaşması zor, James ise daha ılımlı bir yol izleyerek efsane olmayı başardı.

Jordan’ın takım arkadaşlarına sert davranması, herkesten çok çalıştığı için ise yaradı. James de takım halinde başarıya inanan, bunun için de takımı bir arada tutacak hareketlerde bulunmayı tercih ediyor. Basketbolun iki devi, farklı karakterlerde, başarı için farklı yollar izleyen isimler olsa da, yakaladıkları başarılarla unutulmazlar arasına girmeyi başardılar.