ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Anadolu Efes: 96 – Gaziantep Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 96-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk 5 dakikasında ev sahibi ekip, Moerman ile etkili olurken Gaziantep ekibi ise Kelly ile skorlar üretti. 4:50 kala gelen televizyon molasına deplasman ekibi 3 sayı farkla önde girdi: 8-11. Kalan bölümde Micicin kenardan gelmesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.

İkinci periyoda da etkili giren ev sahibi ekip, 8:29 kala Sertaç Şanlı’dan bulduğu iki sayılık basket ile farkı 10a çıkardı: 28-18. Kalan dakikalarda skoru daha da açmayı başaran Anadolu Efes, 3:09 kala Dunston’ın iki sayılık basketiyle farkı 16ya çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 38-22. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-30 önde kapattı.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken Anadolu Efes, Moerman’ın bulduğu serbest atış isabetleriyle periyodun son 5 dakikasına 20 sayı farkla önde girdi: 59-39. Kalan bölümde iki takımda hücumda üretken bir görüntü sergiledi. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı daha da açtı ve son periyoda 75-53 önde girdi.

Son periyoda da etkili bir giriş yapan Anadolu Efes, maçın bitimine 5:03 kala Yiğitcan’dan bulduğu iki sayılık isabetle farkı 31e çıkardı: 88-57. Kalan bölümde Gaziantep Basketbol farkı eritse de Anadolu Efes, mücadeleden 96-73 galip ayrıldı. Anadolu Efeste Moerman 20 sayıyla oynarken, Gaziantep Basketbol’da Jaiteh 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Serinin 2. maçı 16 Mayıs Pazar günü Gaziantep’te oynanacak. Anadolu Efes, o maçı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.