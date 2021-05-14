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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Anadolu Efes: 96 – Gaziantep Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 96-73 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Güncellenme: 20:41, 14/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Anadolu Efes: 96 – Gaziantep Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 96-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk 5 dakikasında ev sahibi ekip, Moerman ile etkili olurken Gaziantep ekibi ise Kelly ile skorlar üretti. 4:50 kala gelen televizyon molasına deplasman ekibi 3 sayı farkla önde girdi: 8-11. Kalan bölümde Micicin kenardan gelmesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.

İkinci periyoda da etkili giren ev sahibi ekip, 8:29 kala Sertaç Şanlı’dan bulduğu iki sayılık basket ile farkı 10a çıkardı: 28-18. Kalan dakikalarda skoru daha da açmayı başaran Anadolu Efes, 3:09 kala Dunston’ın iki sayılık basketiyle farkı 16ya çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 38-22. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-30 önde kapattı.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken Anadolu Efes, Moerman’ın bulduğu serbest atış isabetleriyle periyodun son 5 dakikasına 20 sayı farkla önde girdi: 59-39. Kalan bölümde iki takımda hücumda üretken bir görüntü sergiledi. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı daha da açtı ve son periyoda 75-53 önde girdi.

Son periyoda da etkili bir giriş yapan Anadolu Efes, maçın bitimine 5:03 kala Yiğitcan’dan bulduğu iki sayılık isabetle farkı 31e çıkardı: 88-57. Kalan bölümde Gaziantep Basketbol farkı eritse de Anadolu Efes, mücadeleden 96-73 galip ayrıldı. Anadolu Efeste Moerman 20 sayıyla oynarken, Gaziantep Basketbol’da Jaiteh 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Serinin 2. maçı 16 Mayıs Pazar günü Gaziantep’te oynanacak. Anadolu Efes, o maçı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

  • Salon: Sinan Erdem
  • Hakemler: Erşan Kartal xx, Halil Baldemir xx, Sinem Tetik xx
  • Anadolu Efes: Larkin xx 5, Doğuş Balbay x, Simon x 2, Moerman xxx 20, Dunston xx 11, Yiğitcan Saybir xx 7, Erten Gazi xx 10, Sertaç Şanlı xx 11, Buğrahan Tuncer x, Micic xxx 19, Anderson xx 8, Tolga Geçim x 3
  • Başantrenör: Ergin Ataman
  • Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt xx 4, Hayes xx 5, Tomas x 6, Kelly xx 11, Jaiteh xx 26, Alp Karahan x, İsmail Cem Ulusoy x 7, Orhan Aydın Haciyeva xx 9, Doğan Şenli x 2, Hüseyin Emre Yılmaz x, Ahmet Furkan Özkan x 3
  • Başantrenör: Nenad Markovic
  • 1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)
  • Devre: 45-30 (Anadolu Efes lehine)
  • 3. Periyot: 75-53 (Anadolu Efes lehine)
Anadolu Efes aydın basketbol Gaziantep pazar
Yayınlanma Tarihi:20:40,