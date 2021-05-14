ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: TOFAŞ: 90 – Beşiktaş: 92

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, 3’üncü periyotta 22 sayı geriye düşmesine rağmen son periyottaki iyi oyunuyla TOFAŞ’ı deplasmanda 92-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılar ile başlayan zorlu randevunun ilk bölümlerinde, önce Blackmon ardından Ercanın basketleriyle ritim bulan Beşiktaş Icrypex, Alperen’in de devreye girmesiyle 5’inci dakikayı 16-8 önde geçti. Molanın ardından boyalı alanı etkili kullanan TOFAŞ, farkı azaltma çabaları gösterse de, ilk periyot konuk ekibin 30-25lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci periyoda İstanbul ekibi, Ercan’ın dış atış isabetiyle başlasa da; Akoon-Purcell ve Simmons’ın sayılarıyla direnç gösteren TOFAŞ, skoru 35-35’de eşitledi. Bu bölümde her iki ekip de ritim bulmakta zorlanırken, karşılıklı gelen sayılarla oyun da dengede ilerledi. Periyodun son saniyesinde Berkin basketiyle TOFAŞ, soyunma odasına 51-48 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Bursa temsilcisi, Simmons ve Berkin basketlerinin ardından Zubcic’in elinden de bulduğu dış atış isabetiyle farkı çift hanelere çekti: 58-48. Özellikle bu bölümde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, hücumda da ritim yakalayarak farkı da yükseltti. Zubcic’in önderliğinde etkili bir oyun sergileyen Bursa ekibi, 25’inci dakikada farkı 20’ye çıkardı: 73-53. 27’nci dakikada ise, TOFAŞ farkı 22ye yükseltti: 80-58. Avantajını sürdüren TOFAŞ, son periyoda da 84-69 önde girdi.

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Final periyodunun ilk 6 dakikasında yalnızca 2 sayı kaydedebilen TOFAŞ, hücumda oldukça kötü bir performans sergiledi. Bu bölümde Beşiktaş Icrypex, Alperen’in liderliğinde önemli bir direnç göstererek 15-2lik seri yakaladı ve farkı 36’ncı dakika geride kalırken 2 sayıya kadar indirdi: 86-84. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Blackmon, önce dış atış isabeti ardından da orta mesafe basketiyle bitime 1.38 dakika kala İstanbul ekibini 89-88 öne geçirdi. Akoon-Purcelle çalınan sportmenlik dışı faulün ardından Blackmon, her iki serbest atışını da değerlendirdi. Son anları iyi oynayan Beşiktaş Icrypex, 22 sayı geriden geldiği mücadeleyi 92-90 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin 2’nci maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 20.15te İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde ve olası eşitlik halinde ise 3’üncü maç 18 Mayıs Salı günü Bursada oynanacak.