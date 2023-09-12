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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın programı şöyle:

  • Yarın:
  • 17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)
  • 18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)
  • 19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)
  • 20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)
  • 14 Eylül Perşembe:
  • 14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
  • 16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)
  • 18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
Ankara Antalya aydın basketbol Beşiktaş Bursa Çankaya Çankaya Üniversitesi Fenerbahçe Galatasaray Kayseri Mersin şehit Türkiye Uludağ
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