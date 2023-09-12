ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu başlıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın programı şöyle:
- Yarın:
- 17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)
- 18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)
- 19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)
- 20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)
- 14 Eylül Perşembe:
- 14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
- 16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)
- 18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)