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Kadınlar Avrupa Kupası’nda kuralar çekildi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezonda 5 temsilcimizin gruplardaki rakipleri belli oldu.

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Kadınlar Avrupa Kupası’nda kuralar çekildi

Türkiye’den 5 basketbol kulübün katıldığı 2023-24 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda normal sezon kura çekimi yapıldı.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen kura çekimi sonucu 48 takım, 12 gruba ayrıldı.

Türk kulüplerinin yer aldığı grupların dağılımı şöyle:

C Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Union Feminine Angers (Fransa), Kibirkstis (Litvanya), Constanta (Romanya)

F Grubu: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki 2. eşleşmenin kaybedeni, Olympiakos (Yunanistan), Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri’ndeki 1. eşleşmenin galibi

H Grubu: Tango Bourges (Fransa), KP TANY Brno (Çekya), Grengewald (Lüksemburg), Sportiva Azoris Hotels-Antalya Toroslar Basketbol eşleşmesinin galibi

J Grubu: Umana Reyer (İtalya), Universitas Pecs (Macaristan), Bursa Uludağ Basketbol, Ragusa (Hırvatistan)

L Grubu: Elfic Fribourg (İsviçre), Arka Gdynia (Polonya), Roche Vendee (Fransa), Emlak Konut

Grupları ilk 2 sırada bitiren 24 takım ve en iyi üçüncüler kontenjanından 8 ekip, play-off turuna yükselecek.

Elemelerde Portekiz’in Sportiva Azoris Hotels takımıyla eşleşen Antalya Toroslar Basketbol ise tur atlaması halinde H Grubu’nda mücadele edecek.

Çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak elemeler 21 ve 28 Eylül’de oynanacak. 12 Ekim’de başlayacak normal sezon maçları ise 30 Kasım’da sona erecek. (AA)

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