Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

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HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.