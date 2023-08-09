Kadınlar Euroleague’de gruplar belli oldu

Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin gruplardaki rakipleri belli olurken Beşiktaş'ın da elemedeki rakibi belirlendi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague’de 2023-2024 sezonu grupları belli oldu.

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu’nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu’nda mücadele edecek.

Beşiktaş ise elemelerde Polonya ekibi Polkowice ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 20 ve 27 Eylül’de oynanacak eleme maçlarında rakibini geçmesi halinde normal sezonda B Grubu’na dahil olacak. Beşiktaş, elenmesi durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’na katılacak.

Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 12-14 Nisan’da düzenlenecek Final Four’da yer alacak.

Normal sezon grupları şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio (İtalya), Casademont Zaragoza, Valencia (İspanya), LDLC ASVEL (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek 2 takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Villeneuve d’Ascq-LM, Basket Landes (Fransa), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), SERCO Uni Gyor (Macaristan), Elemelerden gelecek takım (AA)