Karşıyaka Spor Kulübü, Olcay Orak’ı basketbol altyapı direktörlüğüne atadı
Karşıyaka Spor Kulübü, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın değerli yardımcı antrenörü Olcay Orak'ı altyapı direktörlüğüne getirdi.
Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine Olcay Orak getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve ayrıca 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nı çalıştıran Olcay Orak’la sözleşme imzalandığı bildirildi.
Olcay Orak, daha önce Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, BOTAŞ, Tarsus Belediyesi, Mersin BüyükŞehir Belediyesi, Bornova Beckerspor, Adana ASKİ, Elazığ İl Özel İdare ve Çukurova Basketbol’da başantrenör olarak görev yapmıştı. (AA)
Hoşgeldin Olcay Orak
A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı yardımcı antrenörü Olcay Orak, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörü olarak Altyapı organizasyonumuza katılmıştır.
1975 doğumlu olan Olcay Orak kariyerinde, Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, BOTAŞ, pic.twitter.com/kJRWw2H8j5
— KSK BasketbolALTYAPI (@KSKyouth) August 22, 2023