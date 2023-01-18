Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti
Galatasaray'ın Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.
Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri’nin istifa ettiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, Kerem Tunçeri’nin istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir.
Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü”