Kobe’nin Nike ile süren 18 yıllık ortaklığı sona erdi

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, geçtiğimiz yıl yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe’nin Nike ile olan sözleşmesinin sona erdiğini söyledi.

Kobe Bryant’ın vefatından önce Nike’la bağlarını kopartıp Mamba adlı bir spor ayakkabı/giyim markası oluşturmayı planladığı iddiaları vardı. Vanessa Bryant’ın, Nike ile bağları kopartarak eşinin başlatmak için ömrünün yetmediği projesini hayata geçirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Bryant 2003 yılından beri Nike ile ortaklık içerisindeydi. Markanın en çok pazarlanan sporcularından biri olan Kobe için çok sayıda özel spor ayakkabı piyasaya sürülmüştü.