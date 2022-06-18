Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nde
Samsunspor'u Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisinde 3-1'le geçen Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi 4. maçında B. Konyaspor, Samsunspor’u 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.
Salon: Selçuklu Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan Gönen
B. Konyaspor: Matt Morgan 18, Tayfun Erülkü 3, Azizcan Özdemir 9, Derek Ogbeide 10, Umut Geçen 5, Can Özcan 6, Can Altıntığ 3, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Mert Konuk 2, Hamza Alptuğ Baştuğ
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Samsunspor: J.J. Frazier 10, İzzet Türkyılmaz 11, Mert Gizir 10, Ege Yaşar 7, Jalone Friday, Mert Ali Sert 8, Burak Eşlik 4, Ercan Bayrak 2, Gökhan Aydın 6, Utku Saraloğlu 3, Göktüğ Baş 2
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 22-19 (Konyaspor lehine)
Devre: 38-30 (Konyaspor lehine)
3. Periyot: 61-47 (Konyaspor lehine)