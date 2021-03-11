Kostas Sloukas’tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım

Fenerbahçe Beko’nun formasını 5 yıl terleten ve geçen sezon eski takımı Olympiakos’a geri dönen Kostas Sloukas, kulübünün resmi sitesine özel röportaj verirken yayınlanan ikinci bölümde Türkiye günlerine dair önemli ifadeler kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2019 tarihinde oynanan karşılaşma öncesinde tüm takım arkadaşlarının tuttuğu anma pankartını tutmayan Yunan Sloukas büyük eleştiri almıştı.

O dönem yaptığı açıklamada, “Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım” demişti.

Ancak Kostas Sloukas 1,5 yıl sonra Atatürk’ü anma pankartını tutmama nedenini açıkladı. Maç öncesinde ısınmaya çıktıkların kendilerine verilen pankartı sorduğunu belirten Yunan oyuncu, “Bize pankartı tutmamızı söylediler. Ne olduğu hakkında bana bilgi verilmedi. Ben de sorduğumda Atatürk ile ilgili olduğunu öğrenince kendimi savunmasız hissettim. Takım arkadaşlarımın yanında durup tutmamayı tercih ettim. Türkiye’nin kendi bir tarihi var ve buna saygı duyuyorum. Ancak Yunanistan ile Türkiye’nin de bir geçmişi var. Ben Yunanım ve kendi tarihim var. Atatürk pankartını taşıyamazdım” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ü anmak için açılan pankartı tutmadığı için büyük eleştiri aldığını ve zor 1 ay geçirdiğini ifade eden Kostas Sloukas, takım arkadaşlarının kendisini desteklediğini takımının kendisine iyi ve kötü günlerde daima destek verdiğini söyledi.

YUNANİSTAN BAYRAĞINI AÇMADIĞI İÇİN ÜLKESİNDE ELEŞTİRİLMİŞ

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de tarihe geçen zaferi sonrasında yapılan şampiyonluk kutlamalarında Yunanistan bayrağını sırtına geçirmediği için ülkesinde eleştirildiğini de açıklayan Sloukas, Türk halkına saygısından dolayı bunu yaptığını söyledi.

sloukas… senin ülken de kaç haftadır yangın yeri hala 100 senelik mevzuları deşme derdindesin. polis şiddetini kınasana kardeşim illa politik bir tavır alacaksan… — Uğur Şen (@ugur77sen) March 11, 2021

sloukas artık röportaj vermesin lütfen yoruldum — rabia (@rabiaw1nchester) March 11, 2021