LA Lakers basketbol efsanesi Elgin Baylor’ın hayatını kaybettiğini açıkladı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers efsane basketbolcu Elgin Baylor’ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu… 14 sezon Lakers’ta görev yapan NBA’in efsanesi 11 kez NBA All-Star ödülü kazandı. 1971’de basketboldan emekli olan Baylor, New Orleans Jazz’da koçluk ve Los Angeles Clippers’ta Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya devam etti.

Baylor son olarak efsaneleştiği LA Lakers’ta Genel Menajer olarak görev yapmıştı.

1977’de Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi’ne giren Baylor’un 22 numaralı forması, 3 Kasım 1983’te Lakers tarafından emekliye ayrılmış ve Baylor’u onurlandıran bir heykel 6 Nisan 2018’de STAPLES Center’da gerçekleştirilen törenle açılmıştı.

“Jump shot” olarak anılan şut stilinin öncü oyuncusu olarak kabul edilen Elgin Baylor NBA liginde tüm zamanların en başarılı oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.

Baylor, NBA Finallerinde bir maçta 61 sayı ile finalde en çok sayı atan oyuncu olmuştu. (24 Nisan 1962 tarihinde Boston Celtics’e karşı)

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‘ORDUDA GÖREV YAPIP HAFTA SONU LAKERS İÇİN OYNUYORDU’

Lakers Valisi Jeanie Buss Baylor’un ölümünün ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Elgin, döneminin süper starıydı. Kariyeri Minneapolis’ten Los Angeles’a uzanan birkaç Lakers oyuncusundan biriydi. Ama daha da önemlisi, büyük bir dürüstlük abidesiydi. Ülkesine ABD Ordusu yedek kuvvetlerinde hizmet ediyordu ve genellikle sadece hafta sonu geçişinde Lakers için oynuyordu. Emekliye ayrılan 22 numaralı forması ve STAPLES Center önünde duran heykeli ile tüm zamanların en iyilerinden biridir. Her zaman Lakers mirasının bir parçası olacak. Tüm Lakers ailesi adına, Elaine ve Baylor ailesine düşüncelerimi, dualarımı ve başsağlığı dileklerimi göndermek istiyorum”