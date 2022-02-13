LeBron James, NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu

LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin normal sezon ve play-off'larda en çok sayı atan oyuncusu oldu.

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NBA’de sabaha karşı oynanan Golden State Warriors – Los Angeles Lakers karşılaşması izleyenlere güzel oyun izlettirirken, bir de rekora şahitlik ettirdi!

Karşılaşmayı sahasında 117-115 kazanan Warriors, sezonun 42. galibiyetini alırken, maça Klay Thompson damga vurdu. Uzun süreli sakatlığından dönen ve adım adım yeniden lige ısınan Klay 30 dakikada 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

LEBRON JAMES NBA’İN ZİRVESİNDE

2003 NBA Draft’ında 1. sıradan seçilen LeBron James, 19 yıl sonra NBA’in en skorer 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Birçok başarıya imza atan LeBron, Warriors potasına 26 sayı attığı maç sonunda 44 bin 152 sayıya ulaşarak NBA’de tüm zamanların en çok sayı atan ismi olan Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bıraktı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan LeBron James, “En üst seviyede oynama fırsatı elde ettiğim için minnettarım. Basketbolu seviyorum. NBA’in bir parçası olmayı ve birçok jenerasyona ilham vermeyi seviyorum” ifadelerini kullandı.