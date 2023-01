LeBron James’i çileden çıkartan karar! NBA’de skandal…

NBA’de Boston Celtics deplasmanına konuk olan LA Lakers, LeBron James’in son saniye basketiyle galibiyete uzanmak üzereyken hakem faciasına maruz kaldı.

Karşılaşmanın bitimine yaklaşık iki saniye kala skor 105-105 berabereydi. Lakers’ın yıldızı LeBron James potaya doğru gitti ve turnikeyi kaçırdı. ABD’li basketbolcu Jason Tatum’un kendisine faul yaptığını işaret etti ve öfke patlaması yaşadı. Çılgınca el kol hareketleri yapan ve yere yığılan LeBron James, maçın uzatmalara gitmesiyle adeta yıkıldı. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, uzatmalara giden maçı 125-121 kazanırken, yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Lakers’ın yıldızı Patrick Beverly, saha kenarındaki foto muhabirin kamerasını alıp LeBron James’e yapılan faulün görüntülerini hakeme izletmeye çalışınca teknik faul aldı. Eğer LeBron James’e yapılan faul çalınmış olsaydı, maçı kazandıracak serbest atışları atma hakkı kazanacaktı.

LeBron was not happy after this play to win the game. pic.twitter.com/FNMPBQTHox

