LeBron James’i çileden çıkartan karar! NBA’de skandal…

NBA'de LA Lakers ve Boston Celtics arasında oynanan maça, son saniyede yaşanan pozisyon damga vurdu. LeBron James maçın son saniyesinde galibiyeti getirecek turnikeyi yapmak üzereyken Jason Tatum'un faulüne maruz kaldı. Ancak hakemler pozisyonu es geçince isyan çıktı.

Sozcu.com.tr

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NBA’de Boston Celtics deplasmanına konuk olan LA Lakers, LeBron James’in son saniye basketiyle galibiyete uzanmak üzereyken hakem faciasına maruz kaldı.

Karşılaşmanın bitimine yaklaşık iki saniye kala skor 105-105 berabereydi. Lakers’ın yıldızı LeBron James potaya doğru gitti ve turnikeyi kaçırdı. ABD’li basketbolcu Jason Tatum’un kendisine faul yaptığını işaret etti ve öfke patlaması yaşadı. Çılgınca el kol hareketleri yapan ve yere yığılan LeBron James, maçın uzatmalara gitmesiyle adeta yıkıldı. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, uzatmalara giden maçı 125-121 kazanırken, yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Lakers’ın yıldızı Patrick Beverly, saha kenarındaki foto muhabirin kamerasını alıp LeBron James’e yapılan faulün görüntülerini hakeme izletmeye çalışınca teknik faul aldı. Eğer LeBron James’e yapılan faul çalınmış olsaydı, maçı kazandıracak serbest atışları atma hakkı kazanacaktı.

LeBron was not happy after this play to win the game. pic.twitter.com/FNMPBQTHox — ESPN (@espn) January 29, 2023

LEBRON: BİZDEN BAŞKA KİMSEYE OLMUYOR

Maçtan sonra yaşananlara dair konuşan LeBron, “Her gün basketbol izlerim. Bu maçları her gün izliyorum. Bizden başka kimsenin başına böyle bir şey geldiğini görmüyorum. Çok garip.” ifadelerini kullandı.

HAKEM HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Maçın hakemi Eric Lewis, Celtics’in uzatmalarda galip gelmesinin ardından faul pozisyonunu göremediğini itiraf etti. Boston Globe muhabiri Adam Himmelsbach, “Maçın sonunda LeBron’a temas varmış gibi görünüyordu. Neden faulü vermedin ve orada ne gördün?” diye sorarken, hakemn Lewis’in yanıtı, “Temas vardı. O sırada faul görmedik. Ekip olarak pozisyonu kaçırdık.” dedi.

Öte yandan, Lakers’ın yıldızlarından Anthony Davis de, “Bu saçmalık. Kabul edilemez. Bu gece aldatıldık.” sözleriyle pozisyona tepkisini gösterdi.