LeBron James’ten Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde USK Prag karşısında 13 sayı geriden gelerek maçı 83-74 kazanarak tarih yazdı. Los Angeles Lakers’ın yıldız LeBron James, bu müthiş maç sonrası yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Safiport forması giyen Kayla McBride’ı kutladı.

Resmi Twitter hesabından Kayla McBride’ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James “Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!” ifadeleri kullandı.

So !!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d

— LeBron James (@KingJames) April 8, 2022