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LeBron James’ten Fenerbahçe paylaşımı

Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, Fenerbahçe Safiport'un EuroLeague Kadınlar Final Four'da tarih yazmasına kayıtsız kalmadı.

Yayınlanma: 10:27 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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LeBron James’ten Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde USK Prag karşısında 13 sayı geriden gelerek maçı 83-74 kazanarak tarih yazdı. Los Angeles Lakers’ın yıldız LeBron James, bu müthiş maç sonrası yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Safiport forması giyen Kayla McBride’ı kutladı.

Resmi Twitter hesabından Kayla McBride’ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James “Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!” ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Safiport-Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.

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New Orleans Pelicans’da forma giyen C. J. McCollum da attığı tweet ile Fenerbahçe’yi destekledi:

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