LeBron James’ten Zlatan Ibrahimovic’e yanıt: ‘Yanlış adama bulaştın’

İtalya Serie A takımlarından Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD’li basketbolcu LeBron James’in politik duruşu hakkında eleştiride bulunurken, Lakers’ın süperstarından yanıtı gecikmedi.

4 NBA şampiyonluğu bulunan James’in sporculuğu dışında meselelere karışarak politik konularda öne çıkmasını eleştiren Zlatan, “Olağanüstü bir sporcu” dediği LeBron için “Statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşması hoşuma gitmiyor. Herkes bildiği ve en iyi yaptığı işi yapmalı. Ben futbol oynuyorum çünkü yaptığım en iyi şey bu. Politikacı olsaydım, siyaset yapardım” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’deki polis vahşetine ve dünya çapında ırkçı saldırılara karşı verilen mücadelede önemli bir figür olan LeBron James, İsveçli futbolcunun bu sözlerine karşılık verdi. “Yanlış olan şeyler hakkında asla susmayacağım” diyen deneyimli basketbolcu, “Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen baskısı ve toplumumuzda yaşanan olaylarla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Çünkü bir noktada toplumun parçasıyım ve olup bitenleri görüyorum, biliyorum” şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez karşı karşıya gelen LeBron, Haziran ayında siyahi seçmenlere uygulanan baskıyla mücadele etmek için kurulan “Bir Oydan Daha Fazlası” oluşumunun da kurucuları arasında yer aldı. “300’den fazla insanın sesiyim” diyen ABD’li basketbolcu, “Bu platform yalnızca benim toplumumda değil, bu ülkede ve dünyanın her yerinde olabilecek şeylere karşı ışık tutmaya devam etmesi için var” dedi.

Zlatan’ın da bir dönem ırkçılıktan şikayet ettiğine dikkat çeken LeBron James sözlerini şöyle noktaladı: “Zlatan’ın bunları söylemesi komik. Çünkü 2018’de İsveç’e döndüğünde aynı şeylerden bahsediyordu. Ülkesinde soyadı nedeniyle ırkçılığa maruz kaldığını söylüyordu ve benimle aynı şeylerden bahsediyordu değil mi? Bunu söyledi. Eğitimli bir akılla konuşuyorum. Aslına bakarsanız bulaşmak için yanlış adamım, çünkü dersimi iyi çalışırım.”

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.

“I'm kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz

— SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021