Liz Mills bir ilki başardı… Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Liz Mills… Herkes Kenya Basketbol Federasyonu’nun, Milli Takım’ın başında FIBA 2021 AfroBasket Elemeleri başlamadan hemen önce Başantrenör olarak Liz Mills’e teklif götürür. Liz Mills, kadın basketbol takımlarının dahi erkek antrenörler tarafından yönetildiği bir dünyada, gelen teklifi hiç düşünmeden kabul eder.

Daha önce ülkesi Avustralya’da antrenörlük deneyimi olan, Kenya’nın Başkenti Nairobi’de üniversite liglerinde çeşitli görevler yapan ve 2019 yılında Rwanda ekiplerinden Patriots'da yardımcı antrenörlük yapan Liz Mills, Kenya A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başına geçer. İşi çok zordur. Kenya 28 yıldır uluslararası bir turnuvada boy göstermemiştir. Grupta da AfroBasket’in en başarılı iki takımı Angola ve Senegal yer almaktadır.

Hemen herkes gruptan Angola ve Senegal’in çıkacağına garanti gözüyle bakar. Angola’nın 11 altın madalya ile turnuvanın en başarılı takımı olduğu, Senegal’in ise 5 altın madalyayla Angola’nın hemen arkasından geldiği hatırlatılır. Üçüncülük için ise Kenya ve Mozambik’in çekişeceği düşünülür. Mozambik’in bir adım önde olduğu yorumları yapılır. Liz Mills önderliğindeki Kenya, ilk iki maçında Senegal ve Angola’ya yenilir. Mozambik karşısında alınan galibiyet, umutları yeşertir.

Elemelerin en kritik maçı gelir. Kenya’nın rakibi Angola’dır. Kenya, tarihi boyunca Angola karşısında galibiyet alamamıştır. Ancak Liz Mills’in öğrencileri, nefes kesen maçta güçlü rakibini 74-73 mağlup ederek tarih yazar. Ancak yazılacak tarih bir maçla sınırlı değildir. Son maçında Mozambik’e farklı mağlup olsa da Kenya, 8 puanla en iyi üçüncüler arasında girerek FIBA 2021 AfroBasket’e katılmaya hak kazanır.

Kenya’yı 28 yıl sonra AfroBasket’e taşıyan Liz Mills, bir erkek milli takımını uluslararası turnuvaya götüren ilk kadın başantrenör olarak tarihe geçer. Üstelik elemelerin en zorlu grubundan çıkarak bunu başarır. Takımını 2021 AfroBasket’e taşımasının ardından Liz Mills’in ilk tepkisi “Tarih yazıldı. Kenya 28 yıl sonra yeniden Afrobasket’te… Bir erkek takımını, uluslararası turnuvaya taşıyan ilk kadın olduğum için gurur duyuyorum” şeklindeki paylaşımı ile verdi.

History made

Kenya is back to the @AfroBasket for the first time in 28 years.

Proud to be the 1st woman to lead a men’s national team to a major continental tournament

@FIBA#FIBA #FIBAAfrica #AfroBasket #Qualifiers #GroupB #Kenya #Morans #Angola #Basketball #CoachMills pic.twitter.com/GQcRVB2Nyn

— Coach Liz Mills (@Coach_LizMills) February 22, 2021