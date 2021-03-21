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Los Angeles Lakers’ta LeBron James şoku

Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan LeBron James, karşılaşmayı tamamlayamadı. LeBron James, maçın ardından sakatlığı hakkında paylaşımda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:35, 21/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Los Angeles Lakers’ta LeBron James şoku

NBA’de son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda Atlanta Hawks’a 99-94 mağlup oldu. Maçın ikinci çeyreğinin ilk dakikasında acı içinde yerde kalan LeBron James, karşılaşmayı tamamlayamadı. 11 dakika sahada kalan LeBron James’in sağ ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.

Bir pozisyonda topla birlikte ilerlemek isteyen LeBron James, Atlanta Hawks oyuncusu Solomon Hill’in üzerine düşmesi ile yerde kaldı. Topu çalmak için hamle yapan Solomon Hill, istemeden de olsa yıldız basketbolcunun sakatlanmasına neden oldu. Acı içinde yerde kalan LeBron James, maçın kalan bölümünde sahaya dönemedi. Soyunma odasına giden LeBron James’e ilk müdahale burada yapıldı.

LeBron James’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, tedavisinin 4-6 hafta sürebileceği belirtiliyor. Los Angeles Lakers’ta bir diğer yıldız isim Anthony Davis’in de sakatlığı devam ediyor.

“Hem içim hem de dışım acıyor”

Sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan LeBron James, “Şu anda hem içim hem de dışım acıyor. Beni sahada takım arkadaşlarımla birlikte olamamak kadar sinirlendiren ve üzen bir şey yok. Geri dönüş için geri sayım bugünden başladı. Hiç gitmemiş gibi geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers’ın forvet oyuncusu Kyle Kuzma, LeBron James’in sakatlandığı pozisyon ile ilgili “LeBron James’in daha önce hiç böyle bağırdığını ve kaşlarını çattığını görmemiştim” dedi.

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