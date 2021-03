Los Angeles Lakers’ta LeBron James şoku

NBA’de son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda Atlanta Hawks’a 99-94 mağlup oldu. Maçın ikinci çeyreğinin ilk dakikasında acı içinde yerde kalan LeBron James, karşılaşmayı tamamlayamadı. 11 dakika sahada kalan LeBron James’in sağ ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.

Bir pozisyonda topla birlikte ilerlemek isteyen LeBron James, Atlanta Hawks oyuncusu Solomon Hill’in üzerine düşmesi ile yerde kaldı. Topu çalmak için hamle yapan Solomon Hill, istemeden de olsa yıldız basketbolcunun sakatlanmasına neden oldu. Acı içinde yerde kalan LeBron James, maçın kalan bölümünde sahaya dönemedi. Soyunma odasına giden LeBron James’e ilk müdahale burada yapıldı.

LeBron James’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, tedavisinin 4-6 hafta sürebileceği belirtiliyor. Los Angeles Lakers’ta bir diğer yıldız isim Anthony Davis’in de sakatlığı devam ediyor.

Sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan LeBron James, “Şu anda hem içim hem de dışım acıyor. Beni sahada takım arkadaşlarımla birlikte olamamak kadar sinirlendiren ve üzen bir şey yok. Geri dönüş için geri sayım bugünden başladı. Hiç gitmemiş gibi geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I'm hurt inside and out right now. . The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON

— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021