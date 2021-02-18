MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 76-53 Olympiakos

Euroleague’in 25. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Yunan ekibi Olmypiakos karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Efes, 76-53 kazanarak üst üst 3, toplamda ise 14. galibiyetini aldı.

Temsilcimizin 28 Ocak’ta Maccabi ile oynayacağı mücadele İsrail’in ülkeyi uçak seyahatine kapatması nedeniyle ertelenmişti. Anadolu Efes, ligin 26. haftasında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile 26 Şubat Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.

İlk periyodu 26-11 geride kapatan Anadolu Efes, diğer 3 periyotta rakibine adeta savunma dersi verdi. 2. periyotta Shane Larkin’in etkili oyunuyla toplam 32 sayı bulan temsilcimiz devreyi devreyi 43-34 önde tamamladı. Olympiakos 3. periyotta 9, son periyotta ise sadece 10 sayı bulunca Anadolu Efes’e direnemedi.

Temsilcimizde Shane Larkin 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı. Dunston 15 sayı, Beaubois de 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Olympiakos’ta 23 dakika süre alan Larentzakis 10 sayıyla maçı tamamlayarak rakımının çift haneli skor üreten tek oyuncusu oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

ANADOLU EFES: Micic 9, Beaubois 11, Simon 5, Moerman 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 21, Anderson 4, Dunston 15, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 2, Musa

OLYMPİAKOS: Sloukas 7, Larentzakis 10, McKissic 7, Vezenkov 9, Ellis 3, Spanoulis 4, Martin 4, Printezis, Jenkins 4, Charalampopoulos, Jean-Charles 5

1. PERİYOT: 11-26

DEVRE: 43-34

3. PERİYOT: 58-43