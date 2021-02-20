Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MAÇ SONUCU | Türkiye 88-80 İsveç

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, İsveç'i 88-80'lik skorla yendi.

Güncellenme: 20:34, 20/02/2021
Spor HaberleriBasketbol
MAÇ SONUCU | Türkiye 88-80 İsveç

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan müsabakaya Milliler, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Türkiye mücadelenin ilk yarısını 39-35 önde tamamlarken karşılaşmadan da 88-80lik skorla galip ayrıldı. A Erkek Milli Takımımızda; Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç’te ise Jonas Jerebko 21 sayı kaydetti.

Mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEOsu Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.

Milliler, gruptaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Avrupa basketbol Hırvatistan İsveç Pazartesi Türkiye