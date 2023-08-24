Marina Maljkovic ayrılmak istedi, Fenerbahçe sözleşmeyi feshetti

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörü Marina Maljkovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada Sırp antrenörün ayrılığı kendisinin istediği belirtildi.

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic’in sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istemesi sonucunda görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Marina Maljkovic’in kulübümüz ile 2023-2024 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür. Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos Pazartesi günü görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır. Marina Maljkovice Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-2023 sezonunda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Sarı-lacivertli takım, Maljkovic yönetiminde sezonu Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamlamıştı.