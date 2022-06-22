Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 2 yıllık sözleşme uzattı.

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Ligi şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Resmi siteden bir açıklama yayınlayan sarı lacivertli kulüp 9 yıldır Fenerbahçe forması giyen Mahmutoğlu’nun kaptanlığa 2 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam dokuz sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra beş Türkiye Ligi, üç Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur.

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü