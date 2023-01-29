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Merkezefendi, Darüşşafaka’yı uzatmada yıktı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'yı sahasında uzatmaya giden maçta yenerek kritik zafer elde etti.

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Merkezefendi, Darüşşafaka’yı uzatmada yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka Lassa’yı uzatmada 97-94’lük skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Denizli ekibi 8. galibiyetini alırken, Daçka da 17. maçında 9. kez sahadan yenik ayrıldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 14, Harrison 8, Rogkavopoulos 22, Ayberk Olmaz 24, Hamilton 19, Altan Erol 8, Bilgehan Diril, Peterka 2

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 9, Starks 27, Ercan Osmani 2, Yeboah 8, Doğuş Özdemiroğlu 18, Can Korkmaz 2, McCullough 15, Canberk Kuş 5, Hakan Sayılı, White 8, Kılıçaraslan Şenkahya

1. Periyot: 19-16

Devre: 37-30

3. Periyot: 66-48

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkanlar: 31.09 Ercan Osmani, 35.41 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 33.17 Harrison, 42.35 Altan Erol (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket) (AA)

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