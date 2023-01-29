Merkezefendi, Darüşşafaka’yı uzatmada yıktı
Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'yı sahasında uzatmaya giden maçta yenerek kritik zafer elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka Lassa’yı uzatmada 97-94’lük skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından Denizli ekibi 8. galibiyetini alırken, Daçka da 17. maçında 9. kez sahadan yenik ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 14, Harrison 8, Rogkavopoulos 22, Ayberk Olmaz 24, Hamilton 19, Altan Erol 8, Bilgehan Diril, Peterka 2
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 9, Starks 27, Ercan Osmani 2, Yeboah 8, Doğuş Özdemiroğlu 18, Can Korkmaz 2, McCullough 15, Canberk Kuş 5, Hakan Sayılı, White 8, Kılıçaraslan Şenkahya
1. Periyot: 19-16
Devre: 37-30
3. Periyot: 66-48
Normal süre: 81-81
Beş faulle çıkanlar: 31.09 Ercan Osmani, 35.41 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 33.17 Harrison, 42.35 Altan Erol (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket) (AA)