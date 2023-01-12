Motley coştu, Fenerbahçe Beko kazandı

Fenerbahçe Beko, Motley'in 22 sayı ve 17 ribaund ile yıldızlaştığı maçta Alman ekibi Bayern Münih'i sahasında mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Euroleague’in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibini 79-71 yenen sarı-lacivertliler 12. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko’da 22 sayı ve 17 ribaund ile double double yapan Johnathan Motley maça damgasını vurdu.

Çift maç haftasını iki galibiyetle kapatan Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Perşembe günü Monaco’yu İstanbul’da konuk edecek. Bayern Münih ise 20 Ocak Cuma günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes’e konuk olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. Bayern Münih’in ilk 5’i ise Nick Weiler-Babb, Cassius Winston, Isaac Bonga, Freddie Gillespie ve Augustine Rubit’ten oluştu. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası Bayern Münih’in 11-10 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun ikinci bölümünde kenardan gelen Guduric ve Antetokounmpo’nun skor katkılarıyla hücumda sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 1 sayı farkla 19-18 önde geçti.

İkinci periyoda Metecan ve Edwards’tan bulduğu sayılarla etkili bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.22 kala farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 33-27. Periyodun son bölümünde Weiler-Babb ve Rubit ile üst üste 3 sayılık isabetler bulan Bayern Münih, bitime 1.32 kala farkı 1 sayıya indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 40-39. Molanın ardından Wilbekin ve Booker ile üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, ilk devreyi 46-39 önde geçti.

Üçüncü periyoda Wilbekin’den bulduğu 4 sayıyla başlayan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkardı ve periyodun bitimine 7.42 kala rakibine molayı aldırdı: 50-39. Periyodun ilerleyen dakikalarında iyi savunma yapmayı sürdüren sarı-lacivertli ekip, Motley’nin faul çizgisinde bulduğu sayıların ardından bu oyuncunun bitime 3.00 kala bulduğu basketle farkı 20’ye çıkardı: 63-43. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, son periyoda 67-49 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Bayern Münih oldu. Jaramaz ve Rubit ile hücumda etkili olan Alman ekibi, hücumda da rakibine sadece 2 sayı imkanı verince son 5 dakika kala farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59. Kalan dakikalarda da farkı eritmeye devam eden Bayern Münih, bitime 40 saniye kala Rubit’in sayısıyla farkı 4’e düşürdü: 75-71. Kalan bölümde hata yapmayan sarı-lacivertliler parkeden 79-71 galip ayrıldı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5

Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-39

3. Periyot: 67-49

5 Faulle Çıkan: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)