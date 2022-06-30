Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin ardından sözleşmesi biten Nando De Colo'nun da takımdan ayrıldığını açıkladı. Fransız yıldız, ülkesinin takımlarından ASVEL'e gitti.

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Fenerbahçe Beko’da iki sezon forma giyen Nando De Colo’nun yeni adresi ülkesi Fransa oldu. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan De Colo, ASVEL ile sözleşme imzaladı.

ASVEL’in sahibi Tony Parker, Twitter hesabından yeni oyuncusu hakkında açıklama yaparak, “Projemize inandığı için Nando De Colo’ya teşekkür ederiz. Yeni bir döneme giriyoruz. 2013’te Fransa Milli Takımı ile tarihteki ilk Avrupa şampiyonu unvanını birlikte kazandık. 2023’te umarım ASVEL ile tarihin ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanırız” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır.

Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz.”

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