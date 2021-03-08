NBA 2021 All Star’da tarihi gece!

Corona virüsü salgını nedeniyle tek bir gün içinde yapılan NBA All Star 2021’de, Kevin Durant’in liderlik ettiği Doğu Konferansı ve LeBron James’in kaptan olduğu Batı Konferansı kozlarını paylaştı. Atlanta’daki State Farm Arena’da düzenlenen 70. NBA All Star mücadelesini LeBron James’in takımı 170-150 kazanmayı başardı.

Son 4 yılda 4. All-Star galibiyetine ulaşan LeBron James’in takımında Giannis Antetokounmpo tarihe geçen bir oyun sergiledi. Mücadeleyi 16’da 16 şut isabetiyle hiç şut kaçırmadan tamamlayan Giannis, attığı 35 sayı sayesinde Kobe Bryant MVP Ödülü’nün sahibi oldu.

Yıldız basketbolcu NBA tarihinde bir All-Star maçında 10 şuttan fazla deneyip yüzde 100 isabet bulan ilk oyuncu oldu. Batı Konferansı’nda Damian Lillard 32, Stephen Curry ise 28 sayı ile galibiyette önemli rol oynayan diğer isimler oldular. Doğu Konferansı’nda Kevin Durant’ın takımında ise, Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı kaydetti. Geçtiğimiz yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın unutulmadığı gecede smaç yarışmasını Anfernee Simons, 3 sayı yarışmasını Stephen Curry ve yetenek yarışmasını da Domantas Sabonis kazandı.

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NBA ALL STAR 3 SAYI YARIŞMASI: STEPHEN CURRY

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NBA ALL STAR YETENEK YARIŞMASI: DOMANTAS SABONIS

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NBA ALL STAR SMAÇ YARIŞMASI: ANFERNEE SIMONS

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