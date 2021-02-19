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NBA All-Star ilk 5’leri belli oldu

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu. Los Angeles Lakers'ın yıldız LeBron James 6 milyona yakın oyla en çok seçilen isim oldu.

Güncellenme: 13:30, 19/02/2021
Spor HaberleriBasketbol
NBA All-Star ilk 5’leri belli oldu

NBA’in her yıl merakla beklenen organizasyonu olan NBA All-Star’da maça ilk 5 çıkacak kadrolar belli oldu.

Batı Yakası’nda LeBron James ile Doğu Yakası’nda en çok oyu alan Kevin Durant, takımlarının kaptanları olacak.

7 Mart’ta Atalanta’da yapılacak organizasyon öncesinde 4 Mart’ta James ve Durant, oylama listesine giren diğer oyuncuları seçerek yedek kadroyu oluşturacak.

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Batı Konferansı karmasının ilk beşi:

LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Kawhi Leonard (LA Clippers)

Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:

Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Bradley Beal (Washington Wizards)
Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

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