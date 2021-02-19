NBA All-Star ilk 5’leri belli oldu

NBA’in her yıl merakla beklenen organizasyonu olan NBA All-Star’da maça ilk 5 çıkacak kadrolar belli oldu.

Batı Yakası’nda LeBron James ile Doğu Yakası’nda en çok oyu alan Kevin Durant, takımlarının kaptanları olacak.

7 Mart’ta Atalanta’da yapılacak organizasyon öncesinde 4 Mart’ta James ve Durant, oylama listesine giren diğer oyuncuları seçerek yedek kadroyu oluşturacak.

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Batı Konferansı karmasının ilk beşi:

LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:

Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)