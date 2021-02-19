NBA All-Star ilk 5’leri belli oldu

NBA’in her yıl merakla beklenen organizasyonu olan NBA All-Star’da maça ilk 5 çıkacak kadrolar belli oldu.
Batı Yakası’nda LeBron James ile Doğu Yakası’nda en çok oyu alan Kevin Durant, takımlarının kaptanları olacak.
7 Mart’ta Atalanta’da yapılacak organizasyon öncesinde 4 Mart’ta James ve Durant, oylama listesine giren diğer oyuncuları seçerek yedek kadroyu oluşturacak.
LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Kawhi Leonard (LA Clippers)
Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Bradley Beal (Washington Wizards)
Kyrie Irving (Brooklyn Nets)