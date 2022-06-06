NBA Finalleri’nde Golden State Warriors, Boston Celtics’e fark attı
Golden State Warriors, sahasındaki ilk maçı kaybettiği Boston Celtics'e bu kez şans tanımadı ve NBA Finalleri'nde durumu 1-1 yaptı.
NBA Finalleri’nde Golden State Warrios ile Boston Celtics serinin ikinci maçında karşılaştı. Chase Center’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 19 sayı farkla 107-88 kazandı.
Seriyi 1-1’e getiren Warriors, üçüncü çeyrekte yakaladığı 13-2 ve 19-2’lik serilerle son periyoda 20 sayı farkla girdi. Avantajı elde eden ev sahibi takım, Celtics’in direncini kırıp galibiyeti aldı.
Warriors’ta Stepten Curry 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Galibiyete Poole 17 sayılık katkı verdi.
Celtics’te ise Tatum 28, Brown 17 sayı atarken; Al Horford ve Smart’ın skora sadece ikişer sayı katkı vermeleri de farkın oluşmasına neden oldu.
Final serisinin 3. karşılaşması Boston’da çarşambayı perşembeye bağlayan gece 04.00’te oynanacak.