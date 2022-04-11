NBA tarihini değiştiren efsane Spencer Haywood: ‘Kendimi sünnet ettim’

'Kazanma Süresi: Lakers Hanedanlığı'nın Yükselişi' dizisi, NBA tarihini değiştiren adam Spencer Haywood'u yeniden popüler etti. Dizide Haywood'un kendisini jiletle sünnet ettiğinin söylenmesi NBA efsanesinin adını yeniden manşetlere taşıdı. Kendi antrenörünü öldürmesi için kiralık katil tutan bir NBA efsanesi...

Sozcu.com.tr

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NBA takımlarından Lakers, takımda LeBron James, Russel Westbrook, Anthony David ve Carmelo Anthony gibi isimler olmasına rağmen NBA Play-Off’larına katılmayı başaramayarak, tarihin en hayal kırıklığı yaratan sezonlarından birini yaşadı.

Ancak aldığı bu darbeye rağmen Lakers, HBO’nun başarılı dizisi ‘Kazanma Süresi: Lakers Hanedanlığı’nın Yükselişi’ sayesinde hâlâ moda ve güncelliğini koruyor. İlk sezonun beşinci bölümünde Lakers’ın, efsanevi Spencer Haywood ile sözleşme imzaladığı sahnede Norm Dixon (DeVaughn Nixon) soyunma odasına efsane oyuncunun kendisini jilet ve taşla sünnet ettiğini söylüyor.

“BAKIR BAŞLI BİR YILAN GİBİ TUTTUM…”

Spencer Haywood’u canlandıran Wood Harris de şok olmuş şekilde Michael Cooper’a (Ahead Desouza) “Onu yakaladım. Bakır başlı bir yılan gibi tuttum ve kestim” ifadelerini kullanıyor.

Efsane basketbolcu TMZ’ye yaptığı açıklamada, dizide geçen bu hikayenin doğru olduğunu söylerken, “Gerçek bu. Ama size açıklamama izin verin. Siver City (Mississippi) 370 kişilik bir nüfusa sahipti ve ne doktor ne de başka bir şey vardı” ifadelerini kullandı.

NBA efsanesi, kardeşlerinin yardımıyla kendisini sünnet ettiğini söylerken, “Bunu domuzlara da yapıyoruz. İnsanlara neden yapamayalım?” dedi.

NBA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

1949 doğumlu Spencer Haywood, NBA tarihinin en büyük efsanelerinden biridir. Annesive 10 kardeşiyle Mississippi’ye pamuk toplamaya gelen Spencer Haywood, 1968 Meksika Olimpiyatları’nda takımını altın madalyaya taşıyarak ABD’de ün kazandı. Detroit Üniversitesi’nde öne çıktı ve NCAA’de sadece iki yıl geçirdi. Ardından profesyone basketbola sıçrayan Haywood, oyuncuları dört yıl kolejde oynamaya zorlayan NBA kuralını ihlal etti.

Haywood, 1969-70 sezonunda Denver Rockets ile ABA’da (Amerikan Basketbol Birliği) oynadı. 1970 yılında Spencer Haywood, Seattle SuperSonics’e imza attı ve sahibi Sam Schulan ile birlikte, ABD Yüksek Mahkemesi’nden çıkan kararla NBA tarihini sonsuza dek değiştirecek ünlü antitröst davasını açtı. Sözde ‘Zorluk Kuralı’, NCAA’de dört yıldan az oynayan oyuncuların, ekonomik sorunlarını ve başka bir alanda iş bulamamalarını gerekçe gösterirlerse, NBA’e geçmelerine izin verilmesini sağladı.

DÖRT KEZ ALL-STAR

NBA kariyerinde Seattle SuperSonics, New York Knicks, New Orleans Jazz, Los Angeles Lakers ve Washington Bullets için oynadı. Ünlü mdel Iman ile evlenen Spencer Haywood, 1980’de NBA şampiyonu oldu ve 760’tan fazla NBA maçında ortalama 19.2 sayı ile emekli oldu ve dört kez All-Star oldu.

ANTRENÖRÜNÜ ÖLDÜRMESİ İÇİN KATİL TUTTU

Spencer Haywood’un NBA’deki kariyeri, uyuşturucu sorunları nedeniyle de sekteye uğradı. Lakers’ta geçirdiği süreyle ilgili verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı: “Kokainden vazgeçebilmek için alkol ve diğer şeyleri kullanıyordum. Takım arkadaşlarım uyuşturucu kullandığımı biliyordu ama nasıl bir şey olduğundan haberleri yoktu. Kokain çok kötü bir şeytan.”

Haywood, uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle kendisini takımdan yollamaya çalışan koçu Paul Westhead’in arabasının frenlerini sabote etmesi için tetikçi tuttuğunu da itiraf etti: “Tüm öfkemi Westhead’e yönelttim ve tek düşüncem onun ölmesiydi.”

Neyse ki, ağır bir hastalığı olan annesi Haywood’u fikrini değiştirmeye ikna etti…