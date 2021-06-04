NBA’de 10 yıllık seri bitti: LeBron ve Curry yok! James kariyerinde bir ilki yaşadı

NBA’de play-off heyecanı devam ederken Batı Konferansı’nda yarı finale yükselen iki takım belli oldu. Denver Nuggets ile Phoenix Suns serilerini 4-2 ile önde tamamladı. Batı Konferansı’nı 2. sırada tamamlayan Suns ile 3. sırada tamamlayan Nuggets, Konferans Yarı Finali’nde karşı karşıya gelecek.

Staples Center’da 8 bin 550 seyirci önünde oynanan serisinin 6. maçına Suns’un yıldızı Devin Booker damga vurdu. 47 sayı atan Booker, 11 ribaunda alıp 3 de asist yaptı. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers’ı 113-100 mağlup ederek serinin 6. maçında yarı finale yükselmeyi başardı.

Booker’ın haricinde Suns’ta Crowder 18 sayı, Bridges ile Johnson ise 10’ar sayıyla galibiyete katkı verdi.

Anthony Davis’in sakatlığını riske atıp oyuna girdiği ancak sadece 5 dakikada oyunda kalabildiği maçta LeBron James’in 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı.

LEBRON JAMES BİR İLKİ YAŞADI

NBA’deki 18. yılını geçiren LeBron James, ilk kez play-off’a ilk turda veda etmek zorunda kaldı! Bu sezonla birlikte 15. kez play-off’ta sahne alan James, Davis’in sakatlığı sonrasında yara alan Lakers’ı ayakta tutamadı.

4 kez NBA şampiyonu olan LeBron James’ten NBA play-off’ları ilk turunda başarılı olan sadece iki isim var. Robert Horry ve Derek Fisher kariyerlerinde çıktıkları 16 play-off’ta hiç ilk turda elenmedi.

Kobe Bryant: 13-2

Michael Jordan: 10-3

Karl Malone-John Stockton: 10-9

MAÇTAN SONRA BOOKER’A İMZALI FOTOĞRAF

LeBron James, NBA’de şampiyonluk yaşayacağı öngörülen ve yeni süperstar olarak lanse edilen Devin Booker’a maç sonunda imzalı formasını hediye etti.



LEBRON-CURRY HANEDANLIĞI SONA ERDİ

NBA’in son 10 yılına damga vuran isimlerden olan LeBron James ve Stephen Curry yıllar sonra NBA Finalleri’nde sahne alamayacak. Son 10 yılda iki isimden ya teki ya da ikisi birden finallerde mücadele etti.