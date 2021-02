NBA’de bir ilk yaşanacak! All-Star organizasyonu…

NBA’de her sezon heyecanla beklenen ve en iyi basketbolcuların sahne aldığı All-Star Hafta Sonu organizasyonu da corona pandemisi nedeniyle değişti.

Her yıl 3 gün süren organizasyonda ilk gün çaylak ve 2. yılındaki oyuncuların maçıyla başlardı. 2. gün ise yetenek, smaç ve üç sayı yarışmalarının heyecanı yaşanıp, Pazar günü de All-Star maçı oynanırdı.

Ancak NBA, 70. NBA All-Star için aldığı kararda organizasyonun tek gün yapılacağını duyurdu.

7 Mart’ta yapılacak organizasyonda yetenek ve 3 sayılık yarışması TSİ 2.30’da başlayacak. All-Star maçının hava atışı TSİ 04.00’te yapılacak ve smaç yarışması All-Star maçının devre arasında düzenlenecek.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.

