NBA’de çılgın gece… Tatum bitirdi, Boston son saniye basketiyle kazandı

NBA'de çılgın gece... Doğu konferansı play-off ilk turu ilk maçında Boston Celtics son saniye akıl dolu bir basketle 115-114 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

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NBA Doğu konferansı play-off ilk turu ilk maçında Boston Celtics ile Brooklyn Nets karşılaştı. Karşılaşmada ilk çeyreği Boston Celtics 29-28 önde kapatırken, ikinci çeyrekte konuk ekip eşitliği yakaladı. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Boston Celtics son periyot öncesi 11 sayı fark yakalayarak büyük avantaj elde etti.

Son çeyrekte Brooklyn Nets öne geçip bu üstünlüğü son saniyeye kadar taşısa da Tatum’un son anda kaydettiği basketle karşılaşmayı Celtics 115-114 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Müthiş heyecana sahne olan maç kafa kafaya giderken Boston, Marcus Smart’ın enfes pasında Jayson Tatum’un harika bitirişi ile birlikte son saniye basketiyle kazandı.

Jayson Tatum ile Boston Celtics, Brooklyn Nets karşısında son saniye basketi ile seride 1-0 öne geçti @kaankural @ugurozan #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yDvy1ozMjS — S Sport (@ssporttr) April 17, 2022

Boston’da Tatum, 31 sayı 4 ribaund ve 8 asist ile takımı adına önemli bir performans sergilerken, takımın bir diğer yıldız ismi Brown 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı. Brooklyn Nets’te Irving, takımı adına 39 sayı, 5 ribaund ve 6 asist yaptı ancak bu çabası galibiyet için yetmedi.

Boston Celtics ile Brooklyn Nets arasında serinin ikinci maçı 21 Nisan Parşembe gecesi TSİ 02.00’de yine TD Garden’da oynanacak.

ÖMER FARUKLU HEAT KAZANDI!

Gecenin bir diğer play-off maçında Doğu Konferansı 1’incisi Miami Heat, Atlanta Hawks’ı konuk ettiği maçta 115-91 kazandı. Miami Heat’te Duncan Robison 27, Jimmy Butler 21 sayı ile öne çıktı. Miami Heat forması giyen milli pivot Ömer Faruk Yurtseven, 4.58 dakika süre alıp 5 sayı üretti. Atlanta Hawks’ta Danilo Gallinari 17 sayı ile oynarken, kenardan gelen Bogdan Bogdanovic 6 sayı üretti.