NBA’de çılgın harcama! İki günde 1.8 milyar dolar…

NBA'de yeni sezon öncesi takımlar sözleşme yenilemelerini gerçekleştirirken, iki günde toplam 1.8 milyar dolarlık servet harcandı...

Sozcu.com.tr

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NBA’de serbest oyuncu piyasası açılınca ve bazı oyuncular sözleşme yenileme tekliflerini kabul edince, para Wall Street gibi akmaya başladı.

Sözleşme duyuruları art arda gelirken, Nikola Jokic’in Denver Nuggets ile 264 milyon dolar değerindeki 5 yıllık sözleşme imzalamasıyla doruğa ulaştı. Jokic’in sözleşmesi, NBA tarihinde şimdiye kadar imzalanmış anlaşma olarak tarihe geçti.

Ancak Bradley Beal’in Wizards ile yaptığı 251 milyon dolarlık 5 yıllık anlaşma da göz ardı edilemeyecek bir rakam olarak dikkat çekti. Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns ile Phoenix Suns da Devin Booker ile 4 yılı 224 milyon dolar eden aynı sözleşmeye imza attı.

EN DÜŞÜK ANLAŞMA…

Ja Morant Memphis Grizzlies ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, yıldız basketbolcu 231 milyon dolar alacağı açıklandı. New Orleans Zion Williamson’a, Cleveland Cavaliers ise Darius Garland’a 231 milyon dolar ödeneceğini duyurdu.

Milyonlarca dolar değerindeki anlaşmaların en düşüğü ise, Chicago Bulls ile 5 yıllık anlaşma yenilyen Zack LaVine ile yapıldı: 215 milyon dolar.

Philadelphia 76ers ile anlaşma yolunda olan James Harden’ın 5 yıl için 270 milyon dolar alması beklenirken, resmi açıklamanın yapılmasından sonra bu toplam harcama rakamının daha da artması bekleniyor. NBA’de sadece 8 oyuncuya harcanan para, yaklaşık 2 milyar dolara ulaşacak.

Öte yandan Jalen Brunson, All Star maçı oynamadan 100 milyon doları (104) aşan bir sözleşme imzalayan ilk oyuncu oldu.