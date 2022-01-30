NBA’de Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia seriye bağladı

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, evinde karşılaştığı Sacramento Kings'i yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

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NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings’i 103-101’lik skorla yenerek üst üste 4, toplamda da 30. galibiyetini aldı.

Philadelphia’da 17 dakika parkede kalan Furkan Korkmaz, 5 sayı, 3 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 36 sayı, 12 ribaund ve Tobias Harris de 16 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Ligde arka arkaya 6, toplamda 33. mağlubiyetini yaşayan Sacramento’da ise Tyrese Haliburton’un 38 ve Harrison Barnes’ın 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 97 – Boston Celtics: 107

Dallas Mavericks: 132 – Indiana Pacers: 105

Philadelphia 76ers: 103 – Sacramento Kings: 101

Memphis Grizzlies: 115 – Washington Wizards: 95

Miami Heat: 120 – Toronto Raptors: 124

Golden State Warriors: 110 – Brooklyn Nets: 106