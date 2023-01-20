NBA’de gecenin sonuçları
NBA ekiplerinden Boston Celtics, Golden State Warriors'ı yenerek galibiyet serisini uzatmayı başardı. Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Golden State Warriors’ı 121-118 yenerek art arda 8. galibiyetini aldı.
NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics’te Jayson Tatum, 34 sayı, 19 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla uzatmada gelen Warriors galibiyetinde ön plana çıktı.
Bu sezon 34. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Al Horford 20, Marcus Smart 18, Jaylen Brown 16 sayı kaydetti. Warriors’ta Stephen Curry’nin 29, Jordan Poole ve Klay Thompson’ın 24’er sayısı, sezonun 23. yenilgisini önleyemedi.
SUNS, NETS’İ DEVİRDİ
Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Phoenix Suns, sahasında Brooklyn Nets’i 117-112 mağlup etti. Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Suns’ta Mikal Bridges 28, Deandre Ayton 24 sayı üretti. Peş peşe 4 olmak üzere 17. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 4’üncüsü Nets’te Kyrie Irving 30 ve Nic Claxton 20 sayıyla oynadı.
NBA’DE SONUÇLAR
- Detroit Pistons-Chicago Bulls: 108-126
- Boston Celtics-Golden State Warriors: 121-118 (Uzatmada)
- Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 128-126
- Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 117-112
- Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 95-105
(AA)