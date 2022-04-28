NBA’de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks yarı finale yükseldi

NBA play-off ilk turunda Golden State Warriors, Denver Nuggets'ı; Milwaukee Bucks da Chicago Bulls'u seride 4-1 ile geçerek konferanslarında yarı finale yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NBA play-off ilk turunda heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda Golden State Warriors, Chase Center’da karşılaştığı Denver Nuggets’ı 102-98’lik skorla mağlup etti.

Seriyi 4-1’e getiren Warriors, yarı finale yükseldi. Stephen Curry 30 sayı, 5 asist, Klay Thompson 15 sayı, 9 ribaund ve Gary Payton 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Denver’da ise Nikola Jokic’in 30 sayı, 19 ribaund, 8 asist, 2 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı’nda ise Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da mücadele ettiği Chicago Bulls’u 116-100’lık skorla yendi ve 4-1 ile yarı finale çıktı. Milwaukee’de Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 9 ribaund, Pat Connaughton 20 sayı, 2 ribaund ve Bobby Portis 14 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımlarına galibeti getirdi.

Chicago’da ise Patrick Williams’ın 23 sayı ve Nikola Vucevic’in 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

İlginizi Çekebilir Frutti Extra Bursaspor'dan rüya gibi zafer! Son saniye basketi iptal edildi...