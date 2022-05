NBA’de Konferans Finalleri belli oldu! Doncic fark yarattı

NBA’de 7. maçlara kalan seriler de sona erdi ve iki konferansta da finallerin adı kondu. Batı’da Golden State Warriors’ın rakibi Dallas Mavericks olurken; Doğu’da Miami Heat-Boston Celtics kapışması izleyeceğiz.

Gecenin ilk maçında Boston Celtics, TD Garden’da Milwaukee Bucks’a göz açtırmadı. Baştan sona üstün götürdüğü ve dış atış isabetleriyle farkı açtığı maçta Celtics, rakibini 109-81 yenerek seriyi 4-3 önde tamamladı.

Boston Celtics’ta Grant Williams 27 sayı ile ekstra katkı sağlarken, takımın yıldızı Jason Tatum da 23 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans gösterdi.

Son şampiyon Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayı, 20 ribaunt ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı.

Batı Konferansı’nda Phoenix Suns ile Dallas Mavericks’in 7. maçında konuk takımın rüzgarı esti! Mücadeleye çok iyi başlayan Dallas, ilk yarıyı 30 sayı farkla önde kapattıktan sonra bir daha rakibine fırsat tanımadı.

Mavericks'te Luka Doncic sadece 30 dakika forma giydiği karşılaşmada 35 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle yıldızlaştı. Kenardan gelen Spencer Dinwiddie 30 sayı üretti.

Suns'ta Chris Paul sadece 10 sayı, 4 asistte, Devin Booker ise 11 sayıda kaldı. Booker aynı zamanda saha içinden denediği 14 şutun sadece 3'ünde isabet buldu.

Luka Doncic was on FIRE in the first half

27 PTS (9-12 FGM) | 9 REB | 4 3PM

WIN or GO HOME Game 7 on TNT pic.twitter.com/6lQiL59yGy

— NBA (@NBA) May 16, 2022