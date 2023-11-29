NBA’de Rockets, Alperen Şengün’ün 31 sayı attığı maçta Mavericks’a yenildi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı gecede Dallas Mavericks'a 121-115 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks’a 121-115 mağlup oldu. NBA’de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün’ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks’i 6 farkla yenildi.
Antetokounmpo ve Lillard’dan toplamda 65 sayı
Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat’i 131-124 yendi. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat’te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR:
- Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97
- Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103
- Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105
- Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131
- New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91
- Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103
- Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115
- Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NBA’de oynanan sezon içi turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
- New York Knicks-Milwaukee Bucks
- Boston Celtics-Indiana Pacers
- Phoenix Suns-Los Angeles Lakers
- New Orleans Pelicans-Sacramento Kings