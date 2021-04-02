NBA’de Türk derbisi… Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers, Cedi Osman’lı Cleveland’ı yendi

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz’ın takımları karşı karşıya geldi. Philadelphia 76ers, Rocket Mortgage Fieldhouse’da Cleveland Cavaliers’ı 114-94 mağlup etti ve 33. galibiyetini elde etti. Cleveland ise üst üste 4., toplamda da 31. yenilgisini aldı.

Philadelphia’da Furkan Korkmaz 19 dakikada parkede kaldı ve 7 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Cleveland’da da Cedi Osman 20 dakika süre aldı ve 6 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Cedi’nin Furkan’ı bloklaması günün en dikkat çeken hareketlerinden oldu. Pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Cedi Osman’ın Furkan Korkmaz’a yaptığı blok, NBA’in resmi Türkiye sayfasından da paylaşıldı. Paylaşımda “Bu kez Furkan Korkmaz, Cedi Osman’ın takip bloğuna takılan isim oldu!” ifadesi kullanıldı.

Philadelphia’da Shake Milton 27 sayı, 5 ribaund, Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaund ve Seth Curry 19 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyete büyük katkı verdi. Cleveland’da da Colin Sexton 24 sayı, 3 rbaund,3 asist ile ön plana çıktı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 94 – Philadelphia 76ers: 114

Detroit Pistons: 120 – Washington Wizards: 91

Brooklyn Nets: 111 – Charlotte Hornets: 89

Miami Heat: 116 – Golden State Warriors: 109

New Orleans Pelicans: 110 – Orlando Magic: 115

San Antonio Spurs: 129 – Atlanta Hawks: 134

Los Angeles Clippers: 94 – Denver Nuggets: 101