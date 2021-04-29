Ne yaptın Anadolu Efes! Real Madrid yine geriden geldi

Euroleague çeyrek finalinde Real Madrid ile Anadolu Efes serinin 4. maçında İspanya’da karşı karşıya geldi. Wizink Center’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 82-76 kaybederek İspanya’dan Final Four biletiyle dönme fırsatını 2. kez kaçırdı.

Maça 17-0’lık bir seri yiyerek başlayan temsilcimiz ardından devreyi 47-36 önde tamamladı. Ancak Anadolu Efes son dakikalara girdiğinde skorda 72-59’lük üstünlüğü elinde bulunduruyorken 3. maçta olduğu gibi 19-2’lik bir seri yiyerek karşılaşmayı kaybetti.

Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Efes’te Rodrigue Beaubois 23 sayı, Shane Larkin 22 sayıyla oynarken iki isim dışında çift hanelere çıkan oyuncu olmadı.

Real Madrid’de ise Usman Garuba 24 sayıyla maçın en skoreri olmayı başardı. İspanyol ekibinde Jaycee Carroll 20 sayıyla galibiyet katkıda bulundu.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Sreten Radovic, Olegs Latisevs, Milan Nedovic

Real Madrid: Alex Tyus 7, Usman Garuba 24, Jaycee Carroll 20, Carlos Alocen Arrondo 3, Alberto Abalde 7, Sergio Llull 8, Rudy Fernandez 8, Trey Thompkins 5, Fabien Causeur, Nicolas Laprovittola, Jeffery Taylor, Felipe Reyes

Başantrenör: Pablo Laso

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 23, Krunoslav Simon 6, Vasilije Micic 9, Adrien Moerman, Sertaç Şanlı, Shane Larkin 22, Bryant Dunston 8, Chris Singleton 5, James Anderson 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 19-13

2. Periyot: 17-34

3. Periyot: 21-19

4. Periyot: 24-10