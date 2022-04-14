Nedim Yücel: Adım adım yükseliyoruz

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, takımın son dönemdeki çıkışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dönemdeki müthiş çıkışıyla hem Eurocup hem de ligde büyük ses getiren Frutti Extra Bursaspor'da Genel Menajer Nedim Yücel, sezon başındaki planlarına bir bir ulaştıklarını söyledi, 5 sene içinde adım adım hedeflerine yürüdüklerini ve birkaç yıl içinde Euroleague'de boy göstermeyi planladıklarını söyledi.

Aslında sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Nedim Yücel, “İyi bir kadro oluşturduğumuz düşünüyorduk. Geçen sene Dusan Alimpijevic bize devre arası gelmişti. İyi bir sistemi oturtmak için yaz antrenmanları büyük önem teşgil ediyor. Çok da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik fakat birçok maçı öndeyken hep son toplarla kaybettik, bunda sezon başında yaşadığımız sakatlıkların ve covid vakalarının da çok büyük etkisi vardı. Devamında takımda rotasyonlar da yaşandı, gelenler gidenler oldu. Bu süreci atlatıp roller oturunca iyi bir ivme yakaladık ve sezon başındaki hedeflerimize doğru ilerlemekteyiz” dedi.

“Adım adım yükseliyoruz”

Frutti Extra Bursaspor'daki 5. senesini geçirdiği hatırlatan Yücel, “5 yıl önce sahanın bu tarafındaki ilk deneyimimi de burada yaşadım. Camia takımları, müessese takımlarına göre idare edilmesi zor takımlar. Baskı ve beklentiler en üst düzeyde oluyor, hele bizim gibi yüksek bir taraftar potansiyeline sahip bir kulüpseniz. 5 yılda istediğimiz noktaya yeni geldik diyebilirim. 2. Lig'de orta seviye bir takımken, şu anda Eurocup'ta TOP 16'ya kalan bir takım haline geldik. Şu anda bütün şehir de bize sahip çıkıyor. İlk gün hedefimiz adım adım yukarıya yükselmekti, bunu yapıyoruz. 3 yıldır Süper Lig'de de iyi bir misyon edindik. Oyuncular buraya gelip kendilerini gösterme fırsatı buluyor, 3 yılda 6 oyuncuyu Euroleague'e gönderdik. Yeni hedefimiz birkaç yıl içinde Euroleague'e oyuncu göndermek değil de kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları da A Takım'a yükseltip, Euroleague takımı olmak” diye konuştu.

“Ender Arslan'a teşekkürler”

Kulübün imajının da basketbol dünyasında giderek oturduğunu ve artık tercih edilen bir kulüp haline geldiklerini ifade eden başarılı isim, “Süper Lig'e çıktığımız ilk yıl kulübün en zor zamanıydı. Futbol takımı ligden düşmüşken biz Süper Lige çıktık. Şu anda dernekleri ayırdık ama o zaman tamamen tek çatı altındaydık. Yine birlikteyiz ama prosedür gereği derneklerin yönetimlerini ayırdık. Herkes bize soru işaretiyle bakıyordu, alt ligde oyuncuların paralarını ödeyemezsen Süper Lig'de ne yaparlar acaba diye? Biz herkesi ikna etmeye çalışıyorduk; oyuncu bize gelsin diye. Buradan Ender Arslan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize güvendi, geldi burada kaptanlık yaptı, iki yıl boyunca müthiş bir misyon yüklendi ve bu bizim üzerimizden büyük bir yük aldı. İlk Süper Lig'e çıktığımızda oyuncuları ikna etmeye çalışırken, tercih edilen kulüp haline geldik. Bu bizim için çok önemli. Bu sene de daha çok genç oyunculara yatırım yapmak istedik. Onuralp gibi, Ömer Utku Al gibi, Egemen gibi oyunculara. Egemen Efes'e gitti, Onuralp her takımın istediği oyuncu haline geldi, Ömer Utku da henüz 23 yaşında, onun da milli takım seviyesine çıkacağına inanıyoruz. Artık sadece yabancılarla değil de yerlilerle de ilerleyen, iskeletini kurup, her sene biraz daha ileriye giden bir kulüp olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.