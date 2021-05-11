Nefes kesen maç Beşiktaş’ın

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8’li finalde şampiyonluğu İspanya ekibi San Pablo Burgos’a kaptırarak Avrupa 2. olan Pınar Karşıyaka, dün döndüğü İzmir’de bugün ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex’e 81-80 mağlup oldu. Karşıyaka’da sakatlıkları bulunan Metecan ve Yunus kadroda yer almazken, M’Baye aynı nedenle süre alamadı. Beşiktaş’ta ise genç yıldız Alperen’e süre verilmedi.

Pınar Karşıyaka 21 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak normal sezonu 50 puanla 3. sırada tamamladı. Beşiktaş, 19 galibiyet, 11 mağlubiyet 48 puan toplayıp normal sezonu 5. sırada bitirdi. Yeşil-kırmızlılar, Play-Off çeyrek finalde 13 Mayıs Perşembe günü evinde Türk Telekom’la karşılaşacak. Rövanş 15 Mayısta Ankara’da oynanacak. Beşiktaş ise çeyrek finalde 14 Mayısta Tofaş’a konuk olup, rakibini 16 Mayıs’ta ağırlayacak.

Maça 5-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında ev sahibi ekip skoru 9-5 getirirken, karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek konuk takımın 23-21 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta Mehmet Yağmur ve Egehan’ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Beşiktaş karşısında önce Mahir’le son bölümde de Onur Alp’in üst üste bulduğu sayılarla skor üreten Karşıyaka, soyunma odasına 2 sayı önde girdi: 40-38.

Üçüncü periyotta Taylor, Onur Alp, Nusret ve Kennedy’nin dış atışlarıyla etkili olan yeşil-kırmızılı ekip önünde Beşiktaş Furkan, Hakan, Mehmet ve Johnson’la skor üretirken, son bölümü 61-61 eşitlikle girildi.

Final periyodunda Egehan’ın üçlükleriyle etkili olan ve bitime 18 saniye kala Mehmet’in serbest atışlarıyla 81-80 öne geçen Beşiktaş, Pınar Karşıyaka’nın son hücumda sayı bulamamasıyla maçı 1 sayı farkla kazandı: 80-81.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Can Mavisu

PINAR KARŞIYAKA: Semih 4, Onuralp 27, Taylor 7, Henry, Nusret 8, Kennedy 9, Mahir 17, Morgan 4, Arca 4

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus 2, Furkan 10, Johnson 10, Sadık Emir, Berry 3, Mehmet 22, Ercan Osmani 10, Samet 3, Hakan 12, Egehan 9

1.PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 40-38

3.PERİYOT: 61-61

5 FAULLER: Semih (36.11) (Pınar Karşıyaka)