Nesibe Aydın Galatasaray’ı eledi, Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Nesibe Aydın, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final'inde seriyi 2-0'a getirdi ve Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında Nesibe Aydın, deplasmanda Galatasaray’ı 53-49 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finalde Fenerbahçe Safiport’un rakibi oldu.
SALON: Şehit Mustafa Özel
HAKEMLER: Murat Ciner, Fatih Güler, Halil Erkoç
GALATASARAY: Melis Gülcan 14, Pelin Derya Bilgiç, Krajisnik 10, Merve Aydın 7, Evans 5, Davis 13, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan
NESİBE AYDIN: Thomas 7, Snytsina 9, Meltem Yıldızhan 9, Gözde Eldaş 7, Coates 8, Merve Uygül, Nacickaite 13, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı
1’İNCİ PERİYOT: 16-16
İLK YARI: 30-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 39-44
5 FAUL: 35.29 Coates (Nesibe Aydın)