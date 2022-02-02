Nets’i deviren Suns, NBA’de en iyi derecesini yaptı

NBA'de Phoenix Suns evinde karşılaştığı Brooklyn Nets'i 121-111'lik skorla mağlup ederek üst üste 11, toplamda da 41. galibiyetini kazandı. 50 maçta 41-9'luk performans sergileyen Suns, kulüp tarihinin en iyi derecesini yakalamış oldu.

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NBA’de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Footprint Center’da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets’i 121-111’lik skorla mağlup ederek üst üste 11, toplamda da 41. galibiyetini elde etti. Suns, 50. maçında 41-9’luk performansıyla takım tarihinin en iyi performansını yakalamış oldu.

Phoenix’te Devin Booker 35 sayı, 6 ribaund ile maçın en skoreri olurken, Mikal Bridges 27 sayı, 8 ribaund ve Chris Paul de 20 sayı, 14 asistle takımına destek oldu. Bu sezon art arda 5, toplamda da 21. yenilgisini alan Brooklyn’de ise Kyrie Irving’in 26 sayı, 4 ribaund ve James Harden’ın da 22 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle: