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Norman Powell 43 sayı attı kariyer rekoru kırdı! ‘Bir öküz kadar güçlü’

NBA'de Toronto Raptors guardı Normal Powell, Detroit Pistons'a 112-116 kaybettikleri maçta 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Sosyal medyada gecenin adamı olan Normal Powell için birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:16, 18/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Norman Powell 43 sayı attı kariyer rekoru kırdı! ‘Bir öküz kadar güçlü’

NBA’de gecenin en dikkat çeken maçında Detroit Pistons ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Little Caesars Arena’da oynanan mücadelede Detroit Pistons 116-112 skorla Toronto’yu mağlup etti.

Saddiq Bey 26 sayı, 12 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile Pistons’ın en etkili ismiydi. Jerami Grant ise 23 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.

Maçın adamı ise kaybetmelerine rağmen muhteşem bir performans ortaya koyan Norman Powell oldu. Maç boyunca 8 üçlük ve sadece 18 şut atan 27 yaşındaki Amerikalı tam 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Norman Powell NBA’de son 26 sezonda 43 sayı ve üstü atarak top çalma asist ya da blok üretmeyen ikinci oyuncu oldu. Son 6 maçta inanılmaz istatistikler yaratan Norman Powell sosyal medyaya da damga vurdu.

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DWANE CASEY: ‘UZUN BİR SÜRE BU LİGDE YILDIZ OLACAK’

Pistons koçu Dwane Casey maçtan sonra yaptığı açıklamada Norman Powell’i şu sözlerle değerlendirdi; “Bu genç adam zaten sağlam bir profesyonel ve daha yeni başlıyor. Bir öküz kadar güçlü ve onun şut atışı ile ne yaptığını görebiliyorsunuz. Uzun süre bu ligde yıldız olacak”