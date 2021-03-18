Norman Powell 43 sayı attı kariyer rekoru kırdı! ‘Bir öküz kadar güçlü’

NBA’de gecenin en dikkat çeken maçında Detroit Pistons ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Little Caesars Arena’da oynanan mücadelede Detroit Pistons 116-112 skorla Toronto’yu mağlup etti.

Saddiq Bey 26 sayı, 12 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile Pistons’ın en etkili ismiydi. Jerami Grant ise 23 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.

Maçın adamı ise kaybetmelerine rağmen muhteşem bir performans ortaya koyan Norman Powell oldu. Maç boyunca 8 üçlük ve sadece 18 şut atan 27 yaşındaki Amerikalı tam 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Career-high 43 POINTS and 8 THREES for Norman Powell (@npowell2404). pic.twitter.com/2ydiPJCJc6 — NBA (@NBA) March 18, 2021

Norman Powell NBA’de son 26 sezonda 43 sayı ve üstü atarak top çalma asist ya da blok üretmeyen ikinci oyuncu oldu. Son 6 maçta inanılmaz istatistikler yaratan Norman Powell sosyal medyaya da damga vurdu.

İlginizi Çekebilir Kobe ve kızının öldüğü kazayla ilgili sıcak gelişme: Eşi o isimleri tek tek ifşa etti

DWANE CASEY: ‘UZUN BİR SÜRE BU LİGDE YILDIZ OLACAK’

Pistons koçu Dwane Casey maçtan sonra yaptığı açıklamada Norman Powell’i şu sözlerle değerlendirdi; “Bu genç adam zaten sağlam bir profesyonel ve daha yeni başlıyor. Bir öküz kadar güçlü ve onun şut atışı ile ne yaptığını görebiliyorsunuz. Uzun süre bu ligde yıldız olacak”

Norman Powell NBA’de son 26 sezonda 43 sayı ve üstü atarak top çalma asist ya da blok üretmeyen ikinci oyuncu olmuş.

8 tane üçlükle ve sadece 18 şutla üretti 43 sayıyı.

Hastasıyız. https://t.co/nPfilJsZ6g — Yasin Yıldırım (@Yasinyay) March 18, 2021

Abi Norman Powell son 6 maçına bakar mısın MIP adayı diyebilir miyiz bu adama pic.twitter.com/4bTtJIz8qa — #FunGuy (@Podolskll10) March 18, 2021

Norman Powell fanıyım — Mustafa (@Mstfszqn) March 17, 2021

Gününde bir norman powell>Micheal jordan çok ciddiyim bu konuda??? — semiramis (@seninlesonsuza4) March 12, 2021