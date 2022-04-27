Oğuz Savaş: Bütün Türk milletine armağan olsun

Avrupa Kupası’nı kazanan Bahçeşehir Koleji’nde Kaptan Oğuz Savaş, Başkan Hüseyin Yücel, Başantrenör Erhan Ernak ve Yardımcı Antrenör Ender Arslan açıklamalarda bulundular.

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FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji'nde Kaptan Oğuz Savaş, Başkan Hüseyin Yücel, Başantrenör Erhan Ernak ve Yardımcı Antrenör Ender Arslan duygularını paylaştılar.

Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Oğuz Savaş, “Çok mutluyuz. Bugüne kadar çok çalıştık, hak ettiğimizin de karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Tarifi yok. Buraya kadar gelen herkese, ekranda destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk milletine ve Bahçeşehir Ailesi'ne bu kupa armağan olsun” açıklamasını yaptı.

HÜSEYİN YÜCEL: YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLADIK

Bahçeşehir Koleji'nde Başkan Hüseyin Yücel çok mutlu olduklarını belirterek, “Maçtan önce çok heyecanlıydık, şu anda aşırı mutluyuz. ‘2 sene önceden yarım kalan bir hikaye var’ dedik ve kupayı getireceğiz dedik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram. Çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu hikayeyi burada çok güzel neticelendirdik. Burada salondaki tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bursa'nın ve Efes'in de maçları devam edecek. Onlara da başarılar diliyorum. Adım adım gitmek istiyoruz ve yazın güzel bir programla, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir program başarmak istiyoruz. 5 yıldan bu yana ilk kez böyle bir tribün önünde oynadık. Galibiyette en büyük katkı onlarındır. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

ERHAN ERNAK: HER YARIŞMADA VARIZ

Maçı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, “İlk maçta deplasmanda, sahasında yenilmemiş bir takımla karşılaşmıştık ve bu 1 hafta boyunca dersimize çok ciddi çalıştık. Başarılı olduk. Burada 13 bin 500 taraftar ve evlerinde bizi destekleyenler, bizim sahadaki 6. oyuncumuz oldu. Atış kaçırdık, savunma hatası yaptık ama moralimiz bozulmadı, bizi motive ettiler. Özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Başkanımız, yönetimimiz Şampiyonlar Ligi ve Euroleague'e kadar giden hedeflerini her zaman açıklıyorlar. Biz teknik ekip olarak içinde bulunduğumuz her organizasyonda iddialı olacağız. Her yarışmada varız” ifadelerini kullandı.

ENDER ARSLAN: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

Kenarda olmanın en az oyunculuk kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji'nde Yardımcı Antrenör Ender Arslan, “Kenarda olmak da en az oyunculuk kadar büyük hak veriyor kazanınca. Bu kupanın başından bu yana favorisiydik ama favori olmak, kazanacağınız anlamına gelmiyor. Çok çalıştık ve kaza yapmamaya çalıştık. Oyuncularımız da sonuna kadar ciddiyetle oynadı ve kupayı getirdi. Büyük bir iş başardık. Benim de koçluk kariyerimin Avrupa Kupası'yla başlaması çok keyifli oldu” dedi. A Milli Takım'da Ergin Ataman'la birlikte görev alacak olmasına da değinen Arslan, “Ergin Hocam hedefimizin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, en kötü madalya almak olduğunu söyledi. Onun olduğu her yerde iddia oluyor. Ben de açıkçası kadro kalitesine inanıyorum. İnşallah madalyayla başlayan bu yıl, yazın madalyayla devam eder” diyerek sözlerini tamamladı.