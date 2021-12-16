Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans maçının sonu NBA’de unutulmazlar arasına girecek

NBA'deki Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans maçının son 4.5 saniyesi iki takım oyuncuları ve taraftarlarına iki farklı duygu yaşattı! İki zor üç sayılık isabet maçın skorunu belirledi.

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NBA’de normal sezon bu gece oynanan 11 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers’ın Dallas Mavericks’i uzatmalara giden maçın son saniyesinde bulduğu üç sayılık isabetiyle yenmesinin yanı sıra bir diğer son saniye isabeti de Oklahoma’da atıldı!

New Orleans Pelicans’ın Oklahoma City Thunder’ı 113-110 mağlup ettiği karşılaşmanın son 4.5 saniyesinde birbirinden zor üç sayılık isabetler geldi. Ev sahibi takım, Shai Gilgeous-Alexander’ın mesafeli ve dengesiz atışında isabeti bulup maçı uzatmalara götürecek isabeti buldu.

Thunder sevinir, Pelicans üzülürken sahneye konuk takımdan Devonte Graham çıktı! Bitime 1.4 saniye kala Graham uzatmaya gitmesi beklenen maçta kendi yarı sahasından topu sahanın diğer ucundaki potaya gönderip mucize basketi attı.

Ev sahibi takım taraftarları tribünde şok yaşarken, New Orleans Pelicans oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

THE ENDING TO THE PELICANS-THUNDER GAME DEVONTE’ GRAHAM PAST HALF COURT FTW pic.twitter.com/KQDj7irO36 — SportsCenter (@SportsCenter) December 16, 2021